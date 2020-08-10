شكرا لقرائتكم خبر عن "غادة والى" تستعرض تقريرا أمام مجلس الأمن عن الوضع التفصيلي لغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس منظمة الأمم المتحده للجريمه والمخدرات، عرضا وتقريرا أمام مجلس الأمن للمرة الثانية في خلال أسبوع.
و كانت المره الأولي يوم 6 أغسطس حيث تم استعراض العلاقه الوثيقه بين الارهاب وعصابات الجريمه المنظمه بشكل عام وعلي مستوي العالم و الاجراءات الواجب اتخاذها والتنسيق المطلوب بين الدول للتصدي لهذا الخطر الذي يتواطأ فيه خطرين جسيمين و يعملا معا لضرب الامن والسلم ومكتسبات التنميه.
وعرضت كيف تستفيد الجماعات الإرهابية و عصابات الجريمة المنظمة من بعضها البعض والأثر البالغ لوباء كورونا والذي سيكون لأثره الاقتصادي العميق المؤدي للبطاله والفقر وخاصه بين النساء والشباب والاطفال الذين يشكلون الحلقه لأضعف و الأكثر هشاشه في مجال الاتجار في البشر .
أما اليوم فتم استعراض الوضع التفصيلي لغينيا بيساو والتي تعاني من مشكلات سياسية عميقة و مشكلات اقتصادية و اجتماعيه ترتبط بها .
و أكدت والي التزام المنظمة بالاستمرار بالعمل في غينيا بيساو وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصله و زياده حجم الدعم المقدم لتدريب الأجهزه الأمنيه و برامج حمايه الموانئ والحدود
و أكدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعمها للدور الحيوي الذي تلعبه منظمة الامم المتحده للجريمه والمخدرات في دعم الأجهزة الأمنيه و مساندتها لمجهودات ارساء السلام والأمن و التصدي للضغوط المتصله بوباء كورونا و أشادوا بجهود unodc التي نتج عنها ضبط عده أطنان من مخدر الكوكايين و ضبط المهربين ومصادره أصولهم .
كانت هذه تفاصيل خبر "غادة والى" تستعرض تقريرا أمام مجلس الأمن عن الوضع التفصيلي لغينيا بيساو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.