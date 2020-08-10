شكرا لقرائتكم خبر عن "غادة والى" تستعرض تقريرا أمام مجلس الأمن عن الوضع التفصيلي لغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس منظمة الأمم المتحده للجريمه والمخدرات، عرضا وتقريرا أمام مجلس الأمن للمرة الثانية في خلال أسبوع.

و كانت المره الأولي يوم 6 أغسطس حيث تم استعراض العلاقه الوثيقه بين الارهاب وعصابات الجريمه المنظمه بشكل عام وعلي مستوي العالم و الاجراءات الواجب اتخاذها والتنسيق المطلوب بين الدول للتصدي لهذا الخطر الذي يتواطأ فيه خطرين جسيمين و يعملا معا لضرب الامن والسلم ومكتسبات التنميه.

وعرضت كيف تستفيد الجماعات الإرهابية و عصابات الجريمة المنظمة من بعضها البعض والأثر البالغ لوباء كورونا والذي سيكون لأثره الاقتصادي العميق المؤدي للبطاله والفقر وخاصه بين النساء والشباب والاطفال الذين يشكلون الحلقه لأضعف و الأكثر هشاشه في مجال الاتجار في البشر .

أما اليوم فتم استعراض الوضع التفصيلي لغينيا بيساو والتي تعاني من مشكلات سياسية عميقة و مشكلات اقتصادية و اجتماعيه ترتبط بها .

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و أكدت والي التزام المنظمة بالاستمرار بالعمل في غينيا بيساو وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصله و زياده حجم الدعم المقدم لتدريب الأجهزه الأمنيه و برامج حمايه الموانئ والحدود

و أكدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعمها للدور الحيوي الذي تلعبه منظمة الامم المتحده للجريمه والمخدرات في دعم الأجهزة الأمنيه و مساندتها لمجهودات ارساء السلام والأمن و التصدي للضغوط المتصله بوباء كورونا و أشادوا بجهود unodc التي نتج عنها ضبط عده أطنان من مخدر الكوكايين و ضبط المهربين ومصادره أصولهم .