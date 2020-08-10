شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الشيوخ تلتقى نائب وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار مهمة بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، أجرى السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس البعثة، مقابلةً يوم الاثنين مع السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية، إن نائب وزير الخارجية، استعرض خلال المقابلة خطة عمل الوزارة لتنظيم مشاركة الجالية المصرية بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ التى انطلقت أمس وتنتهى اليوم عبر البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المصرية بالخارج.

وقدم لوزا بيانات عن هذه المشاركة ومدى أهميتها السياسية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على ضمان ممارسة الحق الدستوري للمواطنين المصريين عبر العالم رغم الظروف والصعوبات الموضوعية التي اكتنفت العملية الانتخابية في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، وما تفرضه الأنظمة الوطنية الإدارية والصحية من تدابير احترازية.

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وحول انخراط الجامعة العربية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، رحب نائب الوزير بتوقيع مذكرة التفاهم بين المؤسستين باعتبارها الإطار القانوني المحدد لحقوق وواجبات بعثة الجامعة.

بدوره، نقل السفير خطابي تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وحرص الجامعة المستمر لتكريس التوجهات الهادفة لترسيخ دعائم وأسس التطوير والتحديث والإصلاح المؤسساتي في العالم العربي، مؤكداً أن المشاركة في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ تشكل لبنةً جديدةً في إغناء الدور الفعال الذي قامت به الجامعة خلال السنوات الأخيرة في مجال متابعة العمليات الانتخابية ودعم مسارات الانتقال الديمقراطي.

وبهذه المناسبة ، أعرب السفير خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ عن خالص الشكر والتقدير للتجاوب الداعم لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية لجامعة الدول العربية بهدف إنجاز مهمة متابعة هذه الانتخابات على الوجه الأكمل.