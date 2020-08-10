شكرا لقرائتكم خبر عن "نقيب المهندسين" ينعى اللواء عبد الرحمن شريف الأمين العام الأسبق للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب، ورؤساء النقابات الفرعية والشعب وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، بمزيد من الحزن والأسى، اللواء مهندس عبد الرحمن مصطفي شريف ، الأمين العام الأسبق لنقابة المهندسين، رئيس شعبة المعدات بالقوات الجوية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الأسبق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 ، وتقدمت النقابة العامة للمهندسين، بخالص التعازي لأسرته وزملائه، داعيه الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

كما تقدم المهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة مهندسين بالقاهرة، وأعضاء مجلس النقابة والعاملين بها، بخالص العزاء والمواساة في وفاة لواء مهندس عبد الرحمن شريف، الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية الأسبق، داعيه الله أن يتغمد الفقيد الرحمة والمغفرة، وللأهل الصبر والسلوان.

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من ناحية أخرى، كان قد أجرى المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، اتصالا هاتفيا بالدكتور جاد ثابت نقيب مهندسي لبنان، وأبلغه تعازيه فى مصابى الحادث الأليم والتمنيات بسرعه تعافي المصابين، كما بادر ضاحى بعرض خدمات نقابة المهندسين المصرية بكل قدراتها من استشاريين وخبراء ومكاتب استشارية لمعاونة الأشقاء اللبنانيين في تقييم آثار الحادث وفحص سلامة المنشآت المحيطة بالمرفأ وتقديم الحلول الهندسية والاستشارية والمقترحات العاجلة لإعادة الأعمار وكافة الخدمات اللازمة.

وقال ضاحي، فى بيان، إن نقابة المهندسين المصرية تضع كامل إمكانياتها قيد طلب الأشقاء في لبنان، وأعرب هانى ضاحى، عن تضامنه الكامل مع نقابة المهندسين اللبنانيين والشعب اللبناني، معربا أن هذه الكارثة هزت وجدان الشعب المصري، لافتا إلى أن لبنان بلدنا الثاني، مشيرا إلى أننا جميعا يدا واحدة، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء.