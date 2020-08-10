شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدرس تخصيص شوارع بوسط البلد للمشاة فقط وتوحيد الواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخديوية فى المنطقة الواقعة بين ميدانى التحرير والأوبرا مرورًا بميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل، بحضور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وممثلى وزارة الإسكان واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورؤساء احياء الأزبكية وعابدين والموسكي وغرب القاهرة وعدد من استشارى المشروع.

وناقش الاجتماع توحيد لافتات المحلات بوسط المدينة من خلال النموذج الذى سيعده جهاز التنسيق الحضارى وسيتم التزام اصحاب المحلات به كما حدث بميدان التحرير.

كما بحث الاجتماع تطوير حديقة الازبكية وميدان الأوبرا، وكيفية تحويل عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط وتخصيص عدد أخر للمشاة فى المساء وإعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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كما ناقش الاجتماع رؤية الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لتطوير العقارات بميدانى مصطفى كامل وطلعت حرب مروراً بقصر النيل من حيث شكل الأعمال التي ستتم بها كالواجهات وتوحيد الألوان وإعادة العناصر المفقودة وشكل المعالجات للوصول إلى الصورة البصرية الموحدة، بالإضافة إلى التعامل مع العناصر المكملة كمسارات المشاة ونوعية الأنشطة فى الممرات واستعمالات المحلات.

ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلاً عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد، ويضفي على المنطقة ليلاً بعداً جماليًا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ عليه وصيانته عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية كملاك العقارات، وملاك ومستأجرى المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة.