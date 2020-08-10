شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات رصدها موقع فالصو.. مصر تتعرض لموجة ثانية من كورونا وعبارة التوحيد على زجاجات بيرة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى بدأوا يتداولون معلومات حول تعرض مصر حاليًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، لكن الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، أكد أن "ما يقال من إننا نتعرض حاليا لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا كلام غير حقيقى وغير علمى."

وقال الناظر فى منشوره: "نحن والحمد لله فى نهاية الموجة الأولى، وهذا يتطلب منا جميعا الحرص والتمسك دائما بارتداء الكمامة وجميع الإجراءات الاحترازية والنظافة العامة حتي ننتهى تماما بإذن الله من هذا الوباء قريبًا".

أيضًا الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، قال إن معاودة أعداد إصابات كورونا الارتفاع النسبى بعد الانخفاض، لا يعنى دخول البلاد فى موجة ثانية من الفيروس، موضحًا فى تصريحات إعلامية، أن مصر سيطرت على الفيروس فى المرحلة الأولى، وأنه لا توجد موجة ثانية، وإنما ارتفاع فى الأعداد نتيجة عدم الحذر.

كما رصد موقع فالصو، انتشار صورة عبر منصات السوشيال ميديا، لعلم السعودية وعبارة التوحيد على زجاجات للبيرة فى المملكة، وعلق عليها: "قنانى الخمرة بالسعودية يضعون عليها غطاء علم السعودية قمة الإهانة للإسلام والمسلمين".

بالبحث تبين أن هيئة مكافحة الشائعات بالمملكة العربية السعودية، علقت على الأمر، مؤكدة أنه لا صحة لما يتداول مجددا بعنوان "البيرة فى السعودية عليها عبارة التوحيد"، مشيرة إلى أن الصورة الحقيقية من الأسواق الألمانية لمنتجات شركة Eichbaum بعد أن وضعت علم السعودية على مشروباتها الكحولية وأعلام جميع الدول المشاركة في كأس العالم عام 2018، قبل أن تسحب الشركة العبوات بعد استنكار المملكة.

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وفى تقرير "فالصو" اليومى، انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول صحة الفنان القدير محمود ياسين، حيث تحدثت إحدى الصفحات عن وفاته، وأخرى قالت:" بابا تعبان ومحدش بيسأل عليه"، لكن رانيا محمود ياسين كذبت ما تردد من شائعات حول وفاة والدها، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، صورة لحساب مزيف ينتحل شخصيتها، وكتب: "بابا تعبان ومفيش حد بيسأل عليه"، وعلقت رانيا على الصورة: "لو سمحتم بلغوا عن الصفحة دى مش صفحتي على تويتر دى صفحة مزيفة وبتنزل أخبار كاذبة على والدى حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للرئيس السورى بشار الأسد ممسكا بيد جريح يرقد على سرير مستشفى، زاعمين أنه يتفقد جرحى انفجار بيروت الذين نقلوا إلى مستشفيات دمشق.

لكنه بالبحث تبين أن الصورة لا علاقة لها بانفجار بيروت، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الصورة التي تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها الرئيس الأسد ممسكا بيد جريح يرقد على سرير مستشفى، تحت عنوان "الرئيس بشار الأسد يزور المصابين اللبنانيين في المستشفيات السورية"، تم التقاطها عام 2012 خلال زيارة الأسد لجرحى في مستشفى عسكري بدمشق.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الإثنين، انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن تعرض الفنان السورى باسم ياخور لحادث سير فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الفنان السورى نفى تعرضه لحادث سير، وقال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "أحبائى وأصدقائى أنا بخير بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا شائعة تعرضى لحادث شكرا لكل اهتمامكم ومحبتكم ايها الرائعين".