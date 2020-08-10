شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: إجراءات احترازية لحماية المواطنين من كورونا بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 2858 سيارة إسعاف و7 آلاف من الفرق الطبية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، مضيفا أن سيارات الإسعاف ستتواجد أمام مقار اللجان أثناء الاقتراع بلجان التصويت.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة dmc، أن الفرق الطبية المتواجدة أمام اللجان لديها كمامات وكحول فى حالة لم يرتدى الكمامة أى ناخب، مضيفا أن الصحة مستعدة بإجراؤات احترازية لحماية المواطن من كورونا خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

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انتهت وزارة الصحة والسكان، من خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر عقدها يومي 11 و12 من شهر أغسطس الجاري، في إطار حرص الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وشددت الوزارة على أهمية الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وتضمنت الخطة التى تم ارسالها الى مديريات الشؤن الصحية بالمحافظات ، الدفع بـ 2858 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية ، كما تتضمن الخطة تتضمن رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، لافته إلى منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات خاصة أقسام الطوارئ، والحروق، والسموم، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتوافر ما يقرب من 7 آلاف من الفرق الطبية مدربة على أعلى مستوى، وتواجدههم داخل المقار الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.