شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ما كتبه مصطفى حفناوي قبل وفاته.. اللهم حسن الخاتمة وآيات قرآنية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا البلوجر مصطفى حفناوي، وأعلن أصدقاؤه وفاته في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، وبسبب تشخيص خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة، تاركاً شعبية ضخمة وحبا كبيرا من الكثيرين، الذين حولوا منصات السوشيال ميديا لحملات ضخمة للدعاء له.

وتجولت ”الخليج 365” في حساب البلوجر الراحل الذي ترك نصيبا كبيرا من الدعاء قبل وفاته، بالكثير من المنشورات التي تحتوي على الدعوات والآيات القرآنية والفيديوهات التي تحس على تشجيع مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكثير من منشورات الدعاء.

وكان من ضمن المنشورات التي كتبها حفناوي قبل وفاته، بوست قال فيه "الحمد لله على ما رزقت، والحمد لله على ما لم أرزق، فكان كلاهما خيراً وكان الله أعلم"، وكتب ايضاً "الدعوة الأولى والأخيرة، اللهم حسن الخاتمة"، والتي نال عليها عددا كبيرا من المشاركات والدعوات بعد إعلان وفاته بلحظات.





ومن أكثر المنشورات التي لقيت مشاركات ضخمة من قبل متابعين حفناوي، هو بوست له قائلاً "أقروا الفاتحة بنيه انها لكل ميت معندوش حد يدعيله او يفتكروا كصدقة"، بينما حرص في مشاركة مقطع فيديو خلال الفترة الأخيرة لاحد المصابين بفيروس كورونا وهو يدعوا للكثيرين بصوت جميل وكتب قائلاً "الله".





حفناوي احتفل مؤخراً بحصوله على أول مليون متابع، عبر صفحته الرسمية بموقع السوشيال ميديا فيسبوك، كما احتفل بعيد ميلاد الكلب الخاص به بمجموعة صور، بالإضافة إلى احتفاله بافتتاح فرعه الرابع من سلسلة محلاته التي يمتلكها مع عمرو راضي.

Advertisements















وكانت قد تحولت منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الفترة الأخيرة، لحملة للدعاء لليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد إصابته بنزيف في المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة .

واستقبل حفناوي الكثير من الدعم من قبل الفنانين بعد زيارة النجم تامر حسني له في المستشفى منذ أيام، لرفع الروح المعنوية لاصدقائه.

وكان تامر حسنى قد احتفل بعيد ميلاد مصطفى حفناوى عام 2017 وفاجأه تامر، بإحضار "تورتة" له، واحتفل معه بعيد ميلاده وقام بغناء "كل سنة وأنت طيب" على الرغم من انشغاله بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "تصبح على خير".

وكان قد كتب أصدقاء حفناوى عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تفاصيل إصابته المفاجئة منذ ايام، إذ كتب اليوتيوبر على غزلان عبر صفحته بموقع "إنستجرام": "صديقى مصطفى حفناوى كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.. فجأة حس بمغص فى بطنه وألم فى كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب فى القولون".

وتابع: "لكن بعد 6 ساعات، مصطفى فقد الوعى، واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ، وأنه عنده جلطة فى المخ، دلوقتى حصل ضمور تام فى الجزء الأيسر من مخه وفى اشتباه فى شلل نصفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو فى غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة".



