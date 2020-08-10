شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة تدعو سيدات وفتيات مصر للمشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الدعوة الى جميع النساء والفتيات المصريات ممن لهن حق التصويت الانتخابى إلى المشاركة بقوة فى انتخابات مجلس الشيوخ، و ممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بصوتهن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المرأة المصرية أثبتت خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة أنها مشارك قوى وذو تأثير كبير وفاعل على العملية الانتخابية، مشيرة أن الانتخابات السابقة اكدت على مدى ما تتمتع به المرأة المصرية من وعى وإدراك وحرص على مصلحة الوطن مما جعلها تتصدر المشهد الانتخابي وأن تكون سباقه فى أى استحقاق انتخابى، وأى نداء للوطن، مشيرة أن كل خطوة تخطوها المرأة المصرية للمشاركة فى العملية الديمقراطية بترسم مستقبل بلدها بيديها.

وقالت الدكتورة مايا مرسي:" إننا نعول على المرأة المصرية الكثير فى استكمال مسيرة العطاء والإخلاص لوطنها والخروج بكثافة والمشاركه يومى الانتخابات فى هذا العرس الديمقراطي هى وأفراد اسرتها جميعاً كما عودتنا، وأن تبعث رساله الى العالم أجمع أن المرأة المصرية تدعم ماتقوم به الدوله من عملية النهوض ودفع عجلة الاستقرار والتنميه في ربوع الوطن ، فالمرأة المصرية كانت دائماً مصدر فخر واعتزاز وتقدير، وأن الصورة التى ترسمها بمشاركتها الكبيرة منقطعة النظير هى صورة توضح مدى الحب الذى تكنه لهذا الوطن ولرئيسها السيد عبد الفتاح السيسى الذى حمل على عاتقه حمايه هذا الوطن وحقوق أفراده ودعم التنمية فى الوطن".

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من جانبها دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة النساء والفتيات ذات الإعاقة للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ وأكدت ان كل من حضر اللقاءات التوعوية التى نظمها المجلس للنساء والفتيات ذات الإعاقة فى المحافظات خلال الاسبوع الماضى نقلن الرسائل التوعوية التى تلقينها إلى كل النساء والفتيات ذات الإعاقة من حولهن وكل النساء والفتيات بشكل عام وكل الأشخاص ذوى الإعاقة حتى يمارس الجميع حقه الدستورى فى المشاركة بوعى وحتى تكون مشاركة الجميع اثراء للحياة الديمقراطية المصرية بشكل فاعل.

وأشارت الدكتورة هبة هجرس إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد اتخذت عدد من الإجراءات من شأنها المساعدة فى تمكين كل الاشخاص ذوى الاعاقة من ممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة فى الانتخابات وان غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التى سوف ينفذها المجلس القومى للمرأة سوف تستقبل على مدار الساعة يومى الانتخابات شكاوى النساء والفتيات ذات الاعاقة من معوقات التصويت على مستوى الجمهورية لسرعة حلها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية ، وان الواجب الان يقع على عاتق النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى ممارسة حقهن الدستورى وكل الاشخاص ذوى الاعاقة تأكيدا على وعيهن وحرصهن على مصلحة الوطن

يذكر أن المجلس اطلق حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020 في جميع محافظات الجمهورية ، والتى بدأت فعالياتها فى 27 يوليو 2020 ،و استهدفت تعزيز المشاركه السياسيه للمرأه خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت ، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ ،بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات ، وتوعية الأشخاص ذوى الاعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.