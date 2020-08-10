حصاد الوزارات.. "الصحة": نسب التعافى من كورونا قفزت لـ 55.1% لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم: التموين: صرف 35% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن تعرف على آليات العمل بالأوكازيون الصيفى × 6 معلومات محافظ الجيزة: تخفيض تنسيق الثانوية العامة استجابة لأولياء الأمور الصحة: نسب التعافى من كورونا قفزت لـ55.1% لأول مرة Advertisements الصحة: استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بجميع مستشفيات الوزارة مديرية أمن القاهرة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بقطاعات العاصمة وزير التنمية المحلية يعلن انتهاء المحافظات من الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ الإفتاء: توجيه الصدقة الجارية حاليا للمستشفيات أولى من بناء المساجد.. فيديو

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