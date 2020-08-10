شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترصد 16 محاولة غش باستخدام بامتحانات لدبلومات الفنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 715 ألف و960 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى (188) مادة فترة أولى، و(4) مواد فترة ثانية، فى ثامن أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسى 2019/2020، التى تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (16) حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات (الجيزة - القليوبية – الدقهلية – الشرقية – أسوان) وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.