شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصطفى حفناوى.. "تويتر" يتحول لدفتر عزاء لنعى اليوتيوبر الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر اسم اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوى فى قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بمصر، اليوم الإثنين، فور إعلان وفاته، بعد صراع مع المرض، وغرد رواد "تويتر" لنعيه وللتعبير عن حزنهم الشديد لوفاته، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بأكثر من 14 ألف تغريدة.



ترند مصر

وغرد رواد تويتر لنعى حفناوى، معربين عن حزنهم الشديد بسبب الخبر المؤلم، فغرد أحدهم: "من ساعة ما شوفت خبر وفاة مصطفى حفناوى وأنا قلبى مقبوض ! صعب إنك تكون شاب ومفكر إنك لسه قدامك العمر تعمل كل اللى أنت عايزه، وفجأة تتخطف كدا من كل اللى حواليك، فكرة الموت المفاجئ دى من اكتر الأفكار اللى ديما بفكر فيها وبخاف منها جدا ربنا يرحمه ويرحمنا ويجعلنا بعيد عن أى غفلة".



التغريدات

فيما غرد آخر: "مصطفى حفناوى فى ذمة الله.. أكتر حاجة كنت خايفة اقرأها من ساعة ماتعب للَّه ما أعطى وللَّه ما أخذ قلبى واجعنى عليك أوى يا مصطفى والله.. اللَّهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته اللَّهم ثَّقل بالحسنات ميزانه واجعل الجنة مستقره ومأواه اللّهم انظر له بعين كرمك ولطفك واجعل مرضه شفيع له".

Advertisements

فيما غرد مدون آخر: "موت الشباب المفاجئ ده مرعب.. ربنا يرحم مصطفى حفناوى ويصبر أهله يارب يارب"، فيما قال آخر: " تبقى ماشى وفجأة دون سابق إنذار تموت، لا إله إلا الله، تتشنكل بس قدام قطر عربية، خلص الموضوع، كل اللى أنت رسمته فى خيالك وممكن تكون اتضايقت إن ممكن حاجة منه متحصلش، راح فى غمضة عين.. والله الموضوع مرعب اويييي ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة".



التعليقات

فيما قالت أخرى: "أنا بجد شوفت خبر وفاة مصطفى حفناوي وقلبي مقبوض ومش متخيلة إن حد يبقى لسه مع صحابه وحياته عادى كده ومرة واحده يروح. بنبقى فاكرين اننا لسة صغيرين ولسة العمر قدامنا بس فى ثانية كل حاجة ممكن تخلص، ربنا يرحمه ويغفرله ويرحمنا ويغفرلنا ويحمينا من موت الغفلة".



نعى حفناوى



نعى مصطفى حفناوى

وأعلن اليوتيوبر على غزلان، أن دفن مصطفى حفناوى، سيكون بعد صلاة المغرب فى القبابات بعد مركز الصف، بمقابر عائلة عفيفى، وقال من خلال حسابه على إنستجرام، "البقاء والدوام لله،، مصطفى حفناوى فى ذمة الله .. ادعو له بالرحمة والمغفرة .. هو راح للى أحن مننا كلنا.. الدفنة بعد صلاة المغرب فى القبابات بعد مركز الصف، مقابر عائلة عفيفى وصلاة الجنازة أمام المقابر".