شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإجراءات الوقائية بامتحانات الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لامتحانات الدراسات العليا بجامعة الأزهر بقطاعاتها كافة، والتي بدأت السبت الماضي، قام الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اليوم الإثنين، بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

وقال جامعة الأزهر: إن نائب رئيس الجامعة تابع انضباط سير الامتحانات باللجان؛ للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية.

Advertisements

وأوضح نائب رئيس الجامعة خلال الجولة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان؛ من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير الأدوات اللازمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية؛ والمتمثلة في: رش قاعات الامتحانات وتعقيمها، إضافة إلى ضبط عملية الدخول والخروج من اللجان، والذي يترك مسافة آمنة بين الطالبات خلال الدخول والخروج؛ لمنع التزاحم، حرصًا على سلامة الطالبات، بجانب توفير أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكلية؛ للاطمئنان على حالة الطالبات قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطالبات، وارتداء الجميع للماسكات.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على الطالبات، وتأكد من مستوى أسئلة الامتحان، والتزامها بالمقرر، مشددًا على ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطالبات، كما اطمأن على سير العمل بالكنترولات، موجهًا إلى مواصلة العمل بها للانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، للمساعدة في سرعة اعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.