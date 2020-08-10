شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: اتخاذ الإجراءات الوقائية بمعرض "ديارنا" في مارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل معرض ديارنا بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى، التابع لوزارة التضامن، استقبال الجمهور لشراء منتجات الأسر المنتجة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، منها الالتزام بالتباعد بين المواطنين، والسماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دورى.

ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد، ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمى والمنزلى، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة.

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كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد افتتحت معرض ديارنا بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى، لافته إلى أن وزارة التضامن تخطو خطواتها الأولى نحو عودة نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وتعود بمعرضها ديارنا بعد غيبة طويلة تخطيناها كما تخطتها مصر، مضيفة أن الوزارة تعيد نشاطها فى معارض الأسر المنتجة، وتستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفاؤل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة.

وشددت القباج على اتخاذ الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ قائلة إن الوزارة راعت وجود تباعد اجتماعى داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها 4 أمتار، كما، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وتُلزم جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدى على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعى أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

وأكدت القباج أن الوزارة تواصل سياستها فى استخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم استبدالها يوميا.