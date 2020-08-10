شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاجتماعيين تدرس مع نظيرتها الإماراتية تأسيس اتحاد الاجتماعيين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، الدكتور حسين إبراهيم، رئيس اللجنة الإعلامية لجمعية الاجتماعيين بالإمارات، لاستكمال مناقشة تأسيس اتحاد الاجتماعيين العرب نظرا لأهميته فى الوقت الراهن لمواجهة التحديات المهنية التى تواجه الممارسين للمهن الاجتماعية فى الوطن العرب، وكذلك المشكلات والقضايا المفترض مواجهتها.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه تم الاتفاق على أن تبدأ المشاورات بين الجانبين والحصول على الموافقات الرسمية من السلطات المختصه، لاستكمال تأسيس اتحاد الاجتماعيين العرب وتحديد النظام الاساسي وفلسفة العمل بعد مخاطبة باقى الشركاء الاجتماعيين فى الوطن العربى لاستكمال تأسيس هذا الكيان القاصر على الجهات الرسمية المعترف بها فى الدول.

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وأشارت إلى أن الطرفين بحثا تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة العامة للمهن الاجتماعية بمصر، وجمعية الاجتماعيين بدولة الامارات العربية، بخصوص القضايا المهنية والمجتمعية التى تهم الاجتماعيين فى البلدين بصفه خاصة والوطن العربى بصفه عامة، فى مجالات البحوث والتدريب والدراسات الاجتماعية.