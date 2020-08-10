شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحيوانات ستكون فى الجنة؟.. دار الإفتاء توضح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، التى جاء من بينها سؤال نصه: ما حكم الشرع فى تعقيم القطط ؟

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر، الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، الأصل أن نترك الأشياء على طبيعتها، وهنا لابد من معرفة سبب قرار التعقيم، فخلقها الله بطبيعتها تلك للحفاظ على التوازن البيئى، والقط إذا كان الطبيب أكد ضرورة جعله عقيم، لابد من الاستماع لنصيحة الطبيب فقد يكون لديه علم أنه سيكون أكثر شراسة، أو ضررا لمربينه، وهنا نقول عملها جائز فى حال الحاجة لذلك فقط.

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وحول الاستفسار عن "هل فى الجنة حيوانات؟"، فأجاب قائلا: ورد فى الحديث أن الحيوانات جميعها تفنى، والجنة مكانها للبشر أو المُكلفين، وبعض الأحاديث قالت أن الحيوانات ستفنى ولن تتواجد أبدا، حيث أنهم غير مُكلفين مثل الإنسان، فقد خلقهم الله لخدمة الإنسان فى الدنيا ولتحقيق التوازن البيئى.

وتلقى سؤال آخر تضمن:" ما كفارة الحلف على القرآن كذب؟"، فقال عاشور:" استغفار الله عز وجل، وإطعام 10 مساكين، من أوسط مما يتم اطعام أهل البيت منه، وفى حال عدم القدرة على إطعام 10 مساكين، يمكن صيام 3 أيام، لكن فى حال عدم القدرة نهائيا على الإطعام."