شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تبدأ تطوير كوبرى المانسترلى بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية لتطوير كوبرى المانسترلى بنطاق حى مصر القديمة، وذلك فى إطار خطة إعادة احياء التراث الحضارى للعاصمة، رافقها المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أن أعمال تطوير كوبرى المانسترلى بكورنيش النيل فى مرحلتها الأخيرة بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمسار المومياوات الملكية، مشيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى المصرى ومحافظة القاهرة على ان يقوم البنك بأعمال رفع كفاءة وتطوير وإضاءة كوبرى المانسترلى وفقا للأصول الفنية وبالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحت اشراف الجهاز من خلال الحى المختص "حى مصر القديمة".

وأضافت أن ذلك يأتى تماشيا مع التوجيهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة التي سوف يكون لها عائد فى تطوير السياحة الداخلية والترفيهية وتفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدنى.

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وأكدت نائب المحافظ إلى أن الاهتمام بتطوير تلك الأماكن ذات القيمة التاريخية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يأتى فى اطار المبادرة القومية التى أطلقها رئيس الجمهورية لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

ويقع كوبري المانسترلي بين متحف أم كلثوم ومقياس النيل، وهو كوبري خشبى للمشاة تم تصميمه وزخرفته بطريقة مميزة، وبنى هناك تمثال للمهندس "أحمد الفرغانى" الذي أنشئ مقياس النيل وذلك فى وسط حديقة أمام المبنى.