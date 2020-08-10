شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": انعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين عقب المشتغلين مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد ميرى رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد لجنة القيد لجدول تحت التمرين عقب انتهاء لجنة المشغلين، معبرا عن تقديره لظروف شباب الصحفيين جيدا.

وكانت نقابة الصحفيين فتحت من قبل باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11الى 25 يوليو الماضى، حيث سيتقدم الصحفى بالأوراق المطلوبة وهى خطاب المؤسسة و برنت التامينات وصورة الكارنيه.

يذكر أن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، أكد من قبل أنه تلقى خطابًا من إحدى الشركات للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبي جراحي كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعي تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة في نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتان تبذلان جهودًا غير عادية خلال الأزمة.

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وأضاف "ميري" أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها فى مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم استلام الأقنعة الطبية المهداة من الشركة وعددها 10 آلاف لتوزيعها في مقر النقابة أيضا.

وأوضح أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل في تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء.