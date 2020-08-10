يحسِّن الصورة الذهنية.. "رحلة سائح في مصر" يحصد ملايين المشاهدات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حقق الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" نتائج إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تزامنت مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

جاء ذلك في إطار الحملة الترويجية الدولية "Same Great Feelings" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في أواخر يونيو الماضي.

وسعت الحملة عن طريق عرض الفيلم إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور في الدول الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر؛ بهدف إطلاعهم على التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى، وإبراز تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري، وأن الإجراءات الاحترازية لم تؤثر على استمتاع السائحين بإجازاتهم على شواطئ مصر الخلابة؛ فالتزام مصر بتطبيق هذه الإجراءات نجح في تشجيع راغبي السفر والسياحة حول العالم على زيارة مصر بعد استئناف الحركة.

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وأوضح طارق حسني، مستشار الوزير للدراسات الاستراتيجية والتسويق، أن الفيلم الدعائي المصري حقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدًّا مقارنة بنسب المشاهدة العالمية ( Benchmark for view rates)، ومقارنة بنسب تخطي الإعلان عالميًّا على منصات Google و YouTube، حيث حقق الفيلم 77 مليون مشاهدة على Google، و80 مليون مشاهدة على Facebook، و4 ملايين مشاهدة على Twitter، بالإضافة إلى 3.6 مليون مشاهدة على موقع TikTok، ونحو مليون مشاهدة على موقع SnapChat؛ مما أسهم في تحسين الصورة الذهنية لمصر بشكل ملحوظ لمَن شاهد الفيلم في العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث تحسنت بنسبة 45% في ألمانيا و43% في بولندا و39% في إيطاليا خلال شهر يوليو (brand lift/ perception)، كما تزايدت نسب البحث عن مصر كواجهة سياحية عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في هذه الدول بمتوسط بلغ أكثر من 60٪ مقارنة بالشهر السابق.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق هذه الحملة على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا؛ منها ألمانيا وبولندا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولي، تزامنًا مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري أول يوليو الماضي. كما تم عرض هذا الفيلم على عدد من القنوات التليفزيونية العربية والدولية؛ مثل شبكة قنوات CNN وقناة Discovery.

لمشاهدة الفيلم من هنا..

Tourism 2 Min 15 Sec VErsion TV Copy (MOV Version)

