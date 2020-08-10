بالأرقام.. قومي حقوق الإنسان ينهي استعداداته لانتخابات الشيوخ ويحدد وسائل التواصل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في الداخل يومي 11، و12 أغسطس 2020 .

وأنهت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم، الغربية، كفرالشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية)، وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وعبر المجلس عن ثقته في المشاركة الفعالة للمواطنين لاختيار ممثليهم، بما يعد انعكاساً لدور المجتمع المدني والقوى السياسية في الحشد للمشاركة في العملية الانتخابية.

وحدد المجلس وسائل التواصل معه بشأن الانتخابات من خلال التالي:

غرفة العمليات المركزية (01032572895 - 01032561287 - 01032475116 – 01033272086 – 01030834794 - 01030170573 – 01030681169 – 01032494851).

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أرقام أرضي (37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 /02)

فاكس: 37624859 /02

أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات:

1– الفيوم: 01064015545

2– بني سويف: 01286299959

3– أسيوط: 01224845144

4– سوهاج: 01066799212

5– أسوان: 01153399272

6– السويس: 01026252415

7– بورسعيد: 01229035327

8– الإسماعيلية: 01030120895

9– كفرالشيخ: 01224017735

10– الغربية: 01270187347

11– القليوبية: 01002829972

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