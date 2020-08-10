قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية.. مدبولي يتابع خطوات هيكلة الوزارات والجهات التابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع متابعة خطوات إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة، بحضور المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار عزم الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهيكل مُختلف يضمن قيامها بالأعمال المكلفة بها بسرعة ودقة، مع تحقيق الرشادة في الإنفاق.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الوزارات والجهات التابعة لها، من حيث الأدوار والاختصاصات والهياكل التنظيمية، وبحث التشابك الحاصل بين بعضها، من أجل فض هذا التشابك، وضمان وجود اختصاصات واضحة ومحددة لكل وزارة ولكل جهة حكومية.

ووجّه مدبولي، بضرورة أن تكون الهياكل التنظيمية بسيطة جدًا، ولا يتم التوسع في إنشاء التقسيمات الإدارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم في الهياكل التنظيمية، مؤكدًا أن بساطة الهيكل التنظيمي تُمكن كل جهة من أداء أعمالها بشكل أفضل، وهذا أمر في غاية الأهمية ويعتبر توجهًا عالميًا.

كما وجّه رئيس الوزراء بمراجعة كافة الجهات الحكومية، ودراسة إمكانيات دمج التقسيمات والجهات ذات الأنشطة المتشابهة، بحيث يكون الهيكل التنظيمي أكثر تعبيرًا وواقعية، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل وصنع سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات المواطنين.