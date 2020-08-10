محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
كشف مصدر مسئول بوزارة الري، اليوم الاثنين، مشاركة الوفد القانوني والفني للوزارة، في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عبر فيديو الكونفرانس بعد توجيه الدعوة لمصر أول أمس.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع ناقش النقاط الفنية والقانونية الخلافية، أبرزها أسباب تعليق المفاوضات الأيام الماضية والتي تتمثل في مخالفة إثيوبيا لاتفاق القمة الأفريقية الموقع بتاريخ 21 يوليو الماضي.
وأشار المسئول بالوزارة، إلى أن السودان طلب تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر "لمناقشة النقاط الخلافية".. مصدر بالري: مصر شاركت اليوم في اجتماع مفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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