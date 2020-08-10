وزير التعليم: تم تحميل ما يزيد على 2 مليون دورية علمية من بنك المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل:

بدأ لقاء ثقافي بعنوان "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات"، اليوم الاثنين، من تنظيم لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتوره إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وقال شوقي: "تعجبت من تعامل الإعلام مع بنك المعرفة واقتصار أسئلة الإعلاميين حول التكلفة المادية لبنك المعرفة، دون أن يتطرق نشاطهم على أهمية البنك وما يحتويه من قيمة علمية هائلة".

وأضاف: "تم تحميل ما يقرب من 139 مليون و778 ألف و598 مقالًا من البنك"، مؤكدًا أن أغلب المستفيدين من هذه المقالات هم الطلبة والمعلمون.

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وأكمل شوقي: "يضم بنك المعرفة جميع الفروع العلمية، كما يحتوي برامج تعليمية في كل المجالات، ويستطيع أي شخص بداخل جمهورية مصر العربية الحصول على تلك المعلومات مجانًا، بينما يتم استخدام البنك في الخارج بمقابل مادي بالدولار، لأول مرة في مصر استطاع بنك المعرفة المصري أن يعمل على عمل نظام موحد للنشر العلمي للدوريات العلمية والمؤتمرات المحلية حيث تم تحميل أكثر من 2 مليون دورية علمية من قبل الباحثين المصريين".

وحضر اللقاء نخبة من المهتمين والمثقفين على رأسهم الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وتدير اللقاء الدكتورة غادة طوسون عضو اللجنة؛ ويشارك فيه عدد من المتخصصين والمعنيين بالكتاب والنشر.