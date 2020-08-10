إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الطريق الدائري مساء اليوم، حادث تصادم بالطريق القادم من مدينة السلام في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.

بالفحص تبين لرجال المرور، وقوع الحادث أعلى الطريق الدائري بنطاق دائرة قسم شرطة الخصوص، وعلى الفور انتقلت سيارات الإغاثة العاجلة والمرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وقد تبين وقوع حادث التصادم بين سيارتين وأصيب 4 أشخاص، وجار نقل المصابين ورفع آثار الحادث، وسحب الكثافات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.