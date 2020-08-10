نار لم تنطفئ منذ عام.. حل لغز قتيل "أبو ربع" في زراعات البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات ثأرية بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا بطريق أبو ربع المتاخم للزراعات بدائرة مركز البدرشين.

انتقلت قوة من المباحث تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، وتبين بالفحص والمعاينة أن الجثة لشاب يدعى "خ.م." في العقد الثالث من العمر، مقميم قرية العزيزية.

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وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد محمد عبد الشكور تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

جهود البحث توصلت إلى أن خلافات ثأرية وراء ارتكاب الجريمة، وأن المجني عليه تورط في واقعة قتل بالخطأ منذ عام.

في أقل من 24 ساعة، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين ومعاونيه النقيب أحمد فايز والنقيب محمد جمال من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.