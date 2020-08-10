النيابة العامة تستعجل تحريات مقتل مُسنة أفريقية داخل مسكنها بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول واقعة العثور على جثة مسنة أفريقية الجنسية، في حالة تعفن شديد داخل شقتها بمنطقة العجوزة؛ بعد مقتلها في ظروف غامضة، كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة؛ للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أن بلاغًا ورد إلى قسم شرطة العجوزة من سكان أحد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأرضي، وانتقلت قوة من قسم الشرطة بعد استئذان النيابة العامة لكسر الشقة وتبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن على سرير بغرفة النوم.

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وأشارت التحقيقات الأولية أن المجني عليها حضرت إلى مصر في شهر يونيو الماضي، واستأجرت شقة بمنطقة العجوزة مقابل 1700 جنيه شهريا، وكانت تقيم بمفردها ولا يتردد عليها سوى سيدتين من ذات جنسيتها مرة واحدة أسبوعيًا.

كشفت المعاينة التي أجراها محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المجني عليها في العقد السابع من العمر كانت مسجاة على السرير مقيدة اليدين من الخلف بجلباب حريمي، ومخنوقة من فمها ورقبتها بقطعة قماش سمراء، ورقبتها مشدودة للخلف بشدة ما أدى لقطع الجلد المحيط بالفكين.

وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة بالكامل وأن الجاني دخل بطريقة مشروعة، كما عثر على آثار استضافة بصالون الشقة حيث عثر على عبوة "كانز" وسيجارتين تولى خبراء الأدلة الجنائية رفعها وتحريزها لأخذ عينة لعاب منها، ومضاهاتها بعينة DNA من المجني عليها، كما عثر على "طبق" بداخله نوع غريب من الأعشاب بجانبه "ورقة بفرة"، فتم تحريزها أيضًا لإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لفحصها وبيان ماهيتها وما إذا كانت مادة مخدرة من عدمه.