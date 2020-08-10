تجهيزات حديثة و"تدخل سريع".. كيف استعدت الداخلية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
عناصر شرطية مدربة، تجهيزات تقنية ولوجستية حديثة مزودة بها يما يسهم في سرعة التعامل مع المستجدات الأمنية وحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، هكذا استعدات وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين بمختلف محافظات الجمهورية.
مديريات الأمن نشرت خدماتها الأمنية حول مراكز الاقتراع والفرز والمحاور الرئيسية في إطار خطة وزارة الداخلية للتأمين والتي تعتمد على نشر الدوريات والخدمات الأمنية حولها، ووضع تمركزات أمية بمحيط المنشآت الحيوية بالتوازي مع سير العملية الانتخابية.
درجة التأهب والاستعداد لدى القوات هي القصوى مع قدرتها على التعامل الفوري والحاسم مع كل ما شأنه أن يُخل بعمليتي الاقتراع والفرز.
ونشرت الوزارة أقوالا أمنيي وقوات تدخل سريع تتميز بخفة الحركة وتدريبها العالي وما لديها من جاهزية وقدرة على التعامل السريع مع المستجدات الأمنية، وتجوب محيط اللجان والمحاور الرئيسية لرصد الحالة الأمنية.
وأعدت المديريات غرف عمليات تتصل بالغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية؛ لمتابعة الحالة الأمية على مدار اليوم مع توجيه الخدمات إلى أماكن محددة عند الضرورة ما يتيح المرونة والسرعة في التعامل مع المستجدات.
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