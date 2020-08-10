النشرة المرورية.. زحام أعلى كوبريي أكتوبر و15 مايو ومحور 26 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كاثافت مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الاثنين.

البداية من محور 26 يوليو الذي سجل زحاما أعلى منطقة المنصورية والقادم من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري.

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الطريق الدائري من نفق السلام لمسطرد يشهد كثافات بسبب حادث مروري، ومن كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية حتى المنيب.

زحام مروري بطريق الأوتوستراد من كوبري التونسي للطريق الدائري، ومن حسن مأمون لمكرم عبيد، ومصطفى النحاس من شارع الطيران لعباس العقاد، وكورنيش النيل من مارجرجس للمعادي ومن المعادي للدائري.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من العروبة للمهندسين، والمهندسين لرمسيس، وكوبري 15 مايو في الاتجاهين.