مصر | الأمن العام يؤكد ما نشره "الخليج 365" حول سرقة فيلا محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمن العام يؤكد ما نشره "الخليج 365" حول سرقة فيلا محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيان قطاع الأمن العام اليوم الإثنين، ما نشره موقع الخليج 365 أمس، حول القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، والتي تقيم بها إبنته، بحي الأشجار بمدينة 6 اكتوبر.

وأوضح البيان أن بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة 6 أكتوبر بلاغًا من نجلة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بتعرض الفيلا الخاصة بهم بمنطقة حي الأشجار للسرقة أثناء سفرهم.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبفحص مكان الواقعة وكانت أولى خطوات الفحص كشفت عن طريقة تسلل الجناة، إذ كسروا نافذة حديدية ودلفوا من خلالها إلى المنزل. وأثبتت المعاينة سرقة إكسسوارات حريمي "فالصو" تخص ابنة الخطيب وأجهزة كهربائية "ريسيفر" دون سرقة مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية، الأمر الذي دلل عليه مصدر أمني معلقا "المسروقات بسيطة".

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وبعد فحص كاميرات المراقبة الموجودة في الفيلا والمنازل المجاورة لها لتحديد مرتكبي الواقعة، تمكنت قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالجيزة، في أقل من 48 ساعة، من تحديد مرتكبي الواقعة كل من جنايني بحي الأشجار 24 عاما، ونجل خال الأول جنايني 33 عاما مقيمان بكرفان العمال بحي الأشجار، نجل خال آخر، ونجل عم الثاني عامل 33 عاما مقيم في المعصرة بالقاهرة.

وعقب تقنين الاوضاع، تمكنت الأجهزة الامنية من ضبطهم بمحل سكنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات،والتي قاموا بالتخلص منها داخل صندوق لقمامة عندهم علمهم انها " فالصو" وتم إعادتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان نشر الخليج 365 أمس الأحد