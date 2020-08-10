مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا الخطيب

تفاصيل جديدة كشفها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، بمنطقة حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر.

تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس أموال أحد المحاكم الابتدائية قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة متهمين باختلاس أموال من جهة عملهم، لجلسة 7 سبتمبر المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.

ضبط جزار ونجليه في أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار خلف معبد إدفو Advertisements تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص؛ لتنقيبهم عن الآثار بأسوان، أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار أسوان قيام جزار، ونجليه، وأخصائى بشركة للصوامع والتخزين – جميعهم مقيمون خلف معبد إدفو، بالحفر خلسة بمسكن كلٍ منهما بقصد البحث عن الآثار.

إغلاق ملهى ليلي غير مرخص في الدقي.. تعرف على التفاصيل أغلقت أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، تنسيقا مع محافظة الجيزة، وشرطة المرافق، ملهي ليلي غير مرخص بشارع المساحة التابع لحي الدقي، وسط المحافظة.

الإنذار عقوبة موظف تعدى على محامي شئون قانونية قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، العليا، بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة العامة للبترول- مدیر عام، بعقوبة الإنذار لتعدية بالقول علي أحد محامي الشئون القانونية بالشركة بعد انتهاءه من التحقيق مع احد زملائه.