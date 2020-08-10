أخبار مصر | "مغامرة في القصر" مبادرة برعاية الوعي الأثري في القاهرة التاريخية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "مغامرة في القصر" مبادرة برعاية الوعي الأثري في القاهرة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إدارة الوعي الأثري التابعة للقاهرة التاريخية، مبادرة جديدة للتعريف بالآثار المصرية تبدأ من قصر البارون تحت عنوان "مغامرة في قصر البارون" والتي ستضمن عدد من الورش والأنشطة، بالإضافة لشرح لمعالم القصر.

ومن ناحيتها قالت داليا الجوهري مدير إدارة الوعي الأثري، إن عدد من المتخصصين سيقومون بالشرح لمجموعات مختلفة ومتنوعة من الجمهور المصري، وتقوم فكرة اليوم على المغامرة، حيث يشترك أفراد المجموعة بعد انتهاء الشرح بالبحث عن أحد العناصر التي سيقترحها عليهم المحاضر، حيث يزخر القصر بالعديد من الزخارف وأشكال التماثيل التي تحمل كل منها قصة مختلفة، وستكون المبادرة ثابتة الثلاثاء من كل أسبوع.

وقصر البارون إمبان في مصر الجديدة، يأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في انشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفه في أوائل القرن العشرين.

وفي القصر تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

محتويات القصر

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