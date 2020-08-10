أخبار مصر | وكالة الفضاء المصرية تعلن انطلاق فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وكالة الفضاء المصرية تعلن انطلاق فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الأستاذ الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، في افتتاحية التدريب الصيفي السنوى لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية (المجموعة الاولى) والذي تنظمة وكالة الفضاء المصرية في مجال علوم وتكنولوجيا الاقمار الصناعية من أجل العمل على نشر العلوم وتكنولوجيا الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملى والعلمى.

وأوضح القوصي أن هذا التدريب منبثق من برنامج الفضاء الوطني ويخدم محور بناء القدرات البشرية ومحور تطوير الانظمة الفضائية (الاقمار الصناعية التعليمية) وسوف يجري التدريب هذا العام عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد القوصي علي إهتمام الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتدريب طلبة الجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الاقمار الصناعية وعبر عن اهتمامه بالحضور في أحد أيام التدريب

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وأشاد د القوصي خلال حديثه للطلبه في الفيديو كونفرانس بالإقبال والدافع من جانب طلاب الجامعات المصرية لحضور التدريب السنوي.

وأشار القوصي إلي أن المتدربين ببرنامج الأقمار التعليمية لهم فرصه أفضل للإلتحاق للعمل بوكالة الفضاء

في ختام حديثة رحب بجميع الطلبة وتمني لهم التوفيق والنجاح وأكد علي كفاءة أعضاء وكالة الفضاء المصرية من حمله الدكتوراه والمهندسين وقدرتهم علي توصيل المعلومة للطلبه بطرق تفاعلية ومتنوعة.