أخبار مصر | وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لاكتشاف ورعاية الموهوبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لاكتشاف ورعاية الموهوبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إجتماعًا باللجنة العليا لاكتشاف ورعاية الموهوبين، بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والإتصالات والثقافة والتنمية المحلية والإعلام، ووممثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتضمن الاجتماع عرض خطة تنفيذ المشروعات المطروحة على أجندة اللجنة من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، وذلك فى ضوء تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لوزارة الشباب والرياضة بالعمل في المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهبة بالتعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، مع ضرورة إتخاذ خطوات تنفيذية لنشر والتوسع جغرافيا فى مجالات تنفيذ المشروع طبقًا لجدول زمني سيتم تحديده.

كما تناول الاجتماع خطة العمل الموضوعة في المرحلة القادمة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتطويرها من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من النشء والشباب واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات، بالإضافة إلي الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا للتوصل لرؤية ومشروع متكامل.

وشدد وزير الرياضة علي اهتمام القيادة السياسية لاكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات واستغلال طاقاتهم والعمل على تطويرها، موضحًا أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات للموهوبين وإطلاقها من خلال منصة رقمية في كافة المجالات.