أخبار مصر | من ميلاده حتى وفاته.. كل ما تريد معرفته عن اليوتيوبر مصطفى حفناوي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر من ميلاده حتى وفاته.. كل ما تريد معرفته عن اليوتيوبر مصطفى حفناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم الحزن علي موقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، اليوم الاثنين، آثر إصابته بجلطة في المخ بعد تشخيص طبي خطأ.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن حياة اليوتيوبر مصطفي حفناوي:

حياته:

ولد حفناوي في الموافق 6 يناير عام 1995 بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة، ودرس بجامعة حلوان.

ويعد من أهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. وقد كان يعاني حفناوي من الزيادة في وزنه أثناء مراهقته ونشر صورته خلال تلك الفترة ونصح كل متابعيه بضرورة المحافظة على وزنهم وأن فرحة أن تحسن من جسمك لا تسوايها شئ.

أعماله المهنية:

يعتبر حفناوي من رجل أعمال الناجحين بعدما تمكن من افتتاح سلسلة مطاعم وهو لا زال في منتصف العشرينات، بالإضافة الي امتلكه العديد من المتابعين على السوشيال ميديا، حيث يصل حساب على الانستجرام و300 الف متابع ومن خلاله يقوم بعمل حملات دعائية للعديد من الشركات والمطاعم على السوشيال ميديا.

اخر تدوينه لخفناوي:

نشر حفناوي أخر تدوينة له في الموافق 28 يوليو الماضي، معلنًا عن افتتاح فرع مطعمه الخامس بالدقي، قائلًا: “الحلم بيكبر وقريب أوي هنعلن عن الفرع الخامس.. تفتكروا هيبقى فين”.

حصوله علي جوائز:

أعلن حفناوي عن حصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان إبداع، بالإضافة الي حصوله علي أفضل ممثل على مستوى جامعات مصر.

علاقته بالفنان تامر حسني:

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يعتبر الحفناوي من محبي الفنان تامر حسني، الذي كان يجمع بينهم علاقه طيبة، حيث حرص الفنان تامر حسني على زيارته في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، قبل ساعات.

كما احتفل تامر حسني معه بعيد ميلاده في 2017، واستضافه في موقع تصوير أحد أعماله الفنية، والتقط معه صورًا تذكارية.

حلم حفناوي:

كان يتمني اليوتيوبر مصطفى حفناوي بأن يكون ممثل ومخرج يفتخر به كل مصري.

دعم الفنانين:

شارك الفنانين المواطنين بدعاء للحفناوي متمنين الشفاء العاجل، ومنهم الفنان حمدي المرغني، حيث صورة لمصطفى حفناوي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقا: "ربنا يشفيك يا مصطفى وتقوم بالسلامة وتبقى أحسن من الأول كمان ربنا يطمن أهلك عليك وحبايبك".

وتابع: "ادعوا لمصطفى حالته صعبة جدًا جدًا ما حدش عارف يمكن دعوة واحدة ربنا يجعلها سبب شفائه اللهم اشفيه واشفي كل مريض يا رب".

كما شارك الفنان عمرو يوسف حيث نشر صورة تجمعه باليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب عمرو محبيه بالدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة نتيجة تشخيص طبي خاطئ.

سبب وفاته:

تعرض حفناوي للعديد من الأزمات الصحية منذ عام 2018 وفي الخميس الماضي دخل احد المستشفيات علي آثر جلطه في المخ، أدت الي تلف المخ، ودخوله في غيبوبه تامه، وقد أعلن اليوم الإثنين أحد اصدقائه نبأ وفاته.

الجنازة:

ومن المقرر أن تكون الدفنة بعد صلاة المغرب في القبابات بعد مركز الصف، مقابر عائله عفيفي وصلاة الجنازة أمام المقابر.