شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: «كورونا» ليس بعيدًا عن أحد.. و«إحنا مرهونين على فصلة سلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «القرآن الكريم يريدك أن تكون منتبها وعندك حالة من حالات التيقظ والتنبه»، موضحا: «إحنا مرهونين على فصلة سلك»، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ».

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، الاثنين: «في لحظة من اللحظات يتبدل كل شيء، حيث تنقلب الأفراح إلى أحزان، والسعادة إلى هموم»، لافتًا إلى أن فيروس كورونا ليس بعيدًا عن أحد، واستشهد بقول الله: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلًا أو نهارًا فجعلناها حصيدًا كأن لم تغن بالأمس».

وأشار إلى أنه لابد أن يأخذ الإنسان العظة والدرس بأن الدنيا ليست مضمونة لأحد، مستطردًا: «لا وقت لترك الصلاة، والإلهاء عن ذكر الله، فالموت لا يفرق بين صغير وكبير، وبين غني وفقير، وبين صحيح ومريض، ولا يفرق بين عامة الناس وعظمائهم»، مستشهدا بقول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ».