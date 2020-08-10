شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفلسطينية: استئناف العمل بمعبر رفح في الاتجاهين من الثلاثاء إلى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة 3 أيام بدء من يوم الثلاثاء ١١ أغسطس حتى الخميس ١٣ أغسطس.

وتلفت السفارة عناية المواطنين إلى أن العودة في المرحلة الأولى «من يوم الثلاثاء إلى الخميس» ستخصص للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية، على أن يليها في المرحلة الثانية اعادة المواطنين المتواجدين في الدول الأخرى خارج مصر، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج الشقيقة الكبرى مصر.

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.