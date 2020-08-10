شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الأولى لـ«ثانوية التابلت» يطالبون التعليم بامتحان موحد العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق طلاب الدفعة الأولى لنظام الثانوية العامة الجديدة «الصف الثالث الثانوي 2020/2021» حملة إلكترونية لضبط امتحانات العام المقبل، والتي يؤدي الطلاب خلالها امتحانات الثانوية العامة لأول مرة عبر التابلت.

وقال يوسف على، مسؤول حملة «أبطال الثانوية التراكمية»، أنه تلقي عدة مطالب من طلاب الصف الثالث الثانوي لسنة2020/2021 وأولياء أمورهم.

وأشار مسؤول الحملة إلى أن أهم هذه المطالب تتمثل في:

1- وضع امتحان موحد تطبيقا وتنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث أثبت نظام الامتحان غير الموحد فشله وعدم تحقيقه لأي نوع من أنواع العدل أو تكافؤ الفرص وعدم قدرة واضعي الامتحان على الموازنة بين مستوى النماذج لاختلاف جزئيات المناهج عن بعضها.

2ـ تشكيل لجنة جديدة من مستشاري المواد متخصصين ولديهم القدرة على التنوع في وضع نظام الاسئلة والتأكد من تمكنهم في وضع أسئلة صحيحة بلا أي أخطاء حيث أثبت المستشارين الحاليين أنهم غير متخصصين خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام وتم إحالة عدد منهم للتحقيق بسبب أخطاء الأسئلة.

3ـ عرض خطة عن منظومة التصحيح وكيفية إجراء عملية التصحيح الإلكتروني للامتحانات.

4- إلغاء الأسئلة المقالية في الامتحان الالكتروني والورقي«لطلاب الإعادة» ومن ثم جعل الامتحان لا يتضمن سوا الاسئلة الموضوعية فقط (الاختيار من متعدد) خصوصا في ظل نظام الأسئلة المعدل والتي تهدر الكثير من وقت الامتحان وتحتاج وقت أطول من المحدد للإجابة عليها وفي التابلت تحتاج مساحة أكبر من المخصصة مع وجود عيب في الاكسيس بوينت الخاص بموقع الامتحانات الذي يتسبب في صعوبة كتابة الاجابة فضلا عن وجود أخطاء جسيمة في تصحيحها سواء الكترونيا أو ورقيا.

5- نشر نماذج تدريبية لكل المواد على مدار العام بقدر كافي يساعدهم في التدريب على الامتحانات الخاصة بنهاية العام والاستعداد لها والتعرف على شكل ونظام الامتحان.

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6- تطبيق نظام التظلمات حتى يتمكن الطالب الراغب في التظلم من الطعن والتأكد من درجاته، حيث أن الدرجة تشكل فارق في المصير أمام مكتب التنسيق.

7- نشر نموذج الإجابة للطلبة حتى يتمكنوا من معرفة أخطائهم والتأكد من إجاباتهم، وليكون عامل مساعد على طمئنة الطلبة وإنهاء الشكوك للطلبة ويساعدهم على التركيز في الامتحان الذي يليه.