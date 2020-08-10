شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يناقش استعدادات بورسعيد لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، محكمة بورسعيد، لمتابعة الإجراءات التنسيقية الخاصة بسير انتخابات مجلس الشيوخ، حيث التقى مع المستشار محمد البنداري رئيس محكمة بورسعيد والمستشار بكر عبدالعزيز المحامي العام.

واستعرض المحافظ استعدادات محافظة بورسعيد لبدء الانتخابات والتي من المقرر أن تبدأ غدا وتستمر لمدة يومين، حيث أكد المحافظ أنه بورسعيد تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بـ٩٨ لجنة انتخابية، وتم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، لتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الآمن للمواطنين والقائمين على الانتخابات.

من جانبه، أكد رئيس محكمة بورسعيد أنه تم الاستعداد الانتخابات من قبل المستشارين المشرفين على سير الانتخابات، وأن هناك إجراءات تنسيقية بين المحكمة والجهات التنفيذية والأمنية ببورسعيد لضمان انتظام سير الانتخابات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.