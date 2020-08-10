شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: غرفة عمليات في حالة انعقاد دائم لتسهيل تغطية انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، أن غرفة المتابعة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ في حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة للتصويت في الداخل.

وأكدت الهيئة في بيان، الاثنين، حرصها الشديد على تسهيل قيام الصحفيين بتغطية العملية الانتخابية وإجراءات التصويت وحل المشكلات التي قد تواجههم.

ودعت الغرفة الصحفيين المكلفين بمتابعة الانتخابات بالتواصل المباشر معها، لتذليل العقبات التي قد تحول دون القيام بدورهم، وستتولى الغرفة رصد الأداء الصحفي والتحريري للإصدارات الصحفية القومية خلال فترة الانتخابات.

كانت الهيئة أصدرت قرارًا بتشكيل غرفة متابعة من أعضائها، خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد مختار وعضوية كل من وليد عبدالعزيز والدكتورة فاطمة سيد أحمد ومروة السيسي، أمين عام الهيئة.