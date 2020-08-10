شكرا لقرائتكم خبر عن وضع اللمسات النهائية استعدادًا لانتخابات «الشيوخ» بأسوان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان، الإثنين، من استعداداتها، وتوفير بوابات للتعقيم والمطهرات داخل اللجان في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع التأكيد على رؤساء اللجان بالتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي المطلوب وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات الطبية، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ويصل إجمالى عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية بالمحافظة إلى نحو مليون و35 الف و571 ناخب وناخبة ويتنافس فيها ١٢ مرشحا على مقعدين للفردي.

وتم تسكين كافة القضاء المشرفين على الانتخابات داخل فنادق الإقامة، والبالغ عددهم 255 قاضيًا باللجان الفرعية بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة ومقرها قاعة عروس النيل بمدينة أسوان، و6 مستشارين حفظ و23 قاضيًا ومستشارًا احتياطيًا.

وتم التنسيق الكامل مع أجهزة الامن للبدء في نشر التمركزات الأمنية داخل وخارج اللجان في إطار توفير المناخ الأمنى الكامل وتأمين اللجان خلال سير العملية الانتخابية.