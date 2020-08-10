شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الاهتمام بالوحدات الصحية بالمحافظة إجباري وليس رفاهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إن «التأمين الصحى الشامل في بورسعيد، يعتمد على الوحدات الصحية، التي تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا، وبها طبيب أسرة، يستقبل كل الحالات، والمريض لا يذهب إلى المستشفى بشكل مباشر، إنما المريض يأخذ علاجه من الوحدات الصحية ولو احتاج تدخل طبى أكبر ينتقل المريض إلى المستشفى، والوحدات الصحية هي البنية الأساسية للتأمين الشامل اللى اتعمل في بورسعيد، والاهتمام بالوحدات الصحية ببنى سويف ليس رفاهية وإنما اهتمام إجبارى، والوحدات الصحية لها خطة لتطويرها».

وصرح «غنيم» بأنه يتابع شخصيا تنفيذ خطة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة، حيث يتم العمل لتنفيذ ذلك من خلال مراعاة عدة محاور أساسية، وأن يساهم المشروع في إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية يحتاجها كل مواطن.

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين (مراسلي صحف، مراسلي المواقع الاخبارية، التليفزيون)، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم المواطن السويفي في حياته اليومية، وعدد من الموضوعات التي تمس احتياجات المواطن في القطاعات الخدمية، وبعض المقترحات التي تم طرحها للنهوض بالقطاع الخدمي، والدفع بالجهود التنموية بالمحافظة، حيث أوضح محافظ بني سويف أنه يجري حاليا وضع تصميم لكل موقع مقترح، ويتم مراعاة الدراسة المرورية، وكذا الدراسة المجتمعية للمحيط المجاور لكل منطقة، مشيرا إلى أنه كلف المختصين بإعداد تلك الدراسات، ومنوها أن البدء في تنفيذ المقترحات سيكون قريبا.