شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ «بحوث زراعية» يوضح أسباب تكاثر الذباب خلال «الفترة الحالية» وطرق التخلص منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع انتشار الذباب بكثافة في هذا التوقيت من العام، ومع اقتراب دخول فصل الخريف، ينتشر الذباب بشكل كبير، بكل أنحاء الجمهورية، ما سبب ذلك معاناه شديدة للمواطنين سواء في المنازل، أو جهات العمل، أو الشوارع. وحيث أنه من المتعارف عليه أن يكون هناك حركة غير طبيعية للذباب بين المواسم، لكن من غير الطبيعي هو الكثافة التي يتواجد بها، نتيجة تغيير الجو.

«المصري اليوم»، تحدثت مع الدكتور محمد فهيم، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن أسباب انتشار الذباب في تلك الفترة من العام، وكيفية التصدي له بالطرق الصحية المطلوبة.

وقال «فهيم» إن انتشار الذباب المنزلي في الفترة الحالية، يعود لطبيعة الموسم، وزيادة الحرارة، والرطوبة العالية، كما أن الوقت الراهن من العام تزيد فيه نسبة النشاط والتكاثر، مشيرا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، ومع دخول فصل الخريف ونهاية الصيف، سيتغير الجو تغيرا ملحوظا، حيث سيتكاثر الذباب أكثر من الوقت الحالي، ما سيجعل المواطن أكثر إنزعاجًا.

وأضاف «فهيم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يجب على المواطنين الحفاظ على نظافة المنزل بشكل مستمر، والعمل على تخفيض الإضاءة المنزلية في ساعات النهار، ومنع وجود أي رطوبة بالمنزل، والعمل على استخدام الزيوت الطبيعية التي ينفر من الذباب. وأكد أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن الذباب والبعوض يقل تكاثرهما في درجات الحرارة الباردة، وعلى العكس عند ارتفاع درجات الحرارة تزيد عمليات التكاثر لديهم، وهو ما حدث حينما بدأت درجات الحرارة في الارتفاع الأيام القليلة الماضية.

طرق التخلص من الذباب المنزلي..

زراعة الأعشاب والزهور بحديقة المنزل، أو بالشرفة، تعد حائط صد للذباب، وتجعله يهرب بعيدا عن المنزل، وتشتمل تلك الأعشاب والزهور، الريحان، واللافندر، والنعناع البري، والأرنفل والريحان، والليمون، والزعتر. كما أن مزج ربع كوب من الخل، مع ربع كوب من صابون غسيل الأطباق السائل، داخل وعاء كبير ووضعه بالمنطقة المرادة، وتركه حتى الصباح، أمرًا هاما حيث يتكاتل الذباب داخل الوعاء.

طرق أخرى لحماية المنزل وإبقاء الذباب بعيدا

هناك طرق أخرى يجب اتباعها للحدن من انتشار الذباب في المنازل، وهي التأكد غلق جميع النوافذ والأبواب، واستخدام صناديق القمامة بأغطية محكمة، وإخراج الأكياس الخاصة بالقمامة، حال امتلائها، وغسل الصناديق الخاصة بذلك بالمطهرات، أو الصابون، وتنظيف الأماكن حول الأجهزة، وأدوات المطبخ، بالإضافة إلى تنظيف المصارف الخاصة بذلك، لأن المواد العضوية المتراكمة بالقاعدة يمكن أن تجذب أنواعا من الذباب، وذلك من خلال استخدام أداة تنظيف المكبس أو التصريف لإزالة المواد العضوية من المصارف التي تسدها أو تجعلها تسرب ببطء

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كذلك هناك طرق أخرى لحماية المنزل من الذباب، منها، وضع قشور البرتقال الطازجة على النوافذ، وبالقرب من أبواب المنزل، كما يمكن استخدام خل التفاح، حيث ينجذب الذباب عادة إلى روائح الأشياء المخمرة، وبناءا عليه يجب تسخين كوب من خل التفاح، ووضعه في عبوة زجاجية، وتركها في أماكن تواجد الذباب.

كانت الجمعية الأمريكية للأفات، أوصت بالتغلب على الذباب، وتجنب الإصابة بأضراره، بارتداء ملابس فاتحة، لقدرتها على طرد الذباب، وتناول مضاد الهيستامين، لتخفيف أعراض الحساسية الناتجة عن لدغات الذباب، مثل التورم وإحمرار الجلد والحكة.

ووفقا لموقع health line، يتسبب الذباب المنزلي في انتشار العديد من الأمراض، أبرزها البكتيريا القولونية، وحمى التيفود، والإسهال، والسل والتهابات عدوى العين، والعدوى الإستوائية، بجانب العديد من الفيروسات والبكتيريا.