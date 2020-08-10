شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: صرف مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من حريق بمدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، صرف مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من حادث الحريق الذي شب بورشة نجارة أسفل أحد العمارات الكائنة بمنطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، مما أدى إلى إمتداد الحريق إلى 3 عمارات مجاورة، يسكن بها 9 أسر دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

ووجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، محمد كمال الحجاجي، بسرعة اتخاذ اللازم نحو متابعة حالة الأسر المتضررة، وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والغذائي لهم، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تشكيل لجنة تضم فريق الإغاثة بالمديرية، ولجنة الإغاثة بإدارة بندر الزقازيق لمعاينة مكان الحادث، وحصر الخسائر وإعداد تقرير مفصل عن الحادث، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بصرف مواد غذائية جافة ولحوم وبطاطين من مخزن الإغاثة بالمديرية، كما تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، وتم صرف مبلغ 1000 جنيه لكل أسرة متضررة من الحريق ـ فضلا عن مراجعة جميع المستندات والتقارير المقدمة من الأسر المتضررة لصرف المساعدات المستحقة لهم حسب الخسائر، وبحد أقصي 10 آلاف جنيه لكل أسرة.