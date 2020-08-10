شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: ضبط 16 حالة غش في ثامن أيام امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 715 ألف و960 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح الإثنين، الامتحان في (188) مادة فترة أولي، و(4) مواد فترة ثانية، في ثامن أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثامن سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان. وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (16) حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات (الجيزة- القليوبية – الدقهلية – الشرقية – أسوان) وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.