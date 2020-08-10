شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ245 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، النزول بالحد الأدني لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 245 درجة بدلاً من 252 درجة، والثانوي العام خدمات 215 درجة بدلاً من 217 درجة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021/2020، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور وتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 1100 فصل دراسي بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.