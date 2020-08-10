شكرا لقرائتكم خبر عن القضاة المشرفون على انتخابات «الشيوخ» بالبحر الأحمر يتسلمون أوراق الاقتراع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، الإثنين، تسلم القضاة المشرفون على انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ الأوراق الخاصة بالانتخابات من مقر لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة البحر الأحمر، استعدادا لبدء الاقتراع صباح غد الثلاثاء وتستمر لمدة يومين.

وتم توفير إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات في جميع مدن المحافظة، كما تم توفير التنقلات من مقار إقامتهم إلى اللجان الانتخابية تيسيرًا في العملية الانتخابية، وبناءً على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.