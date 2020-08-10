شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف آخر أمنيات مصطفى حفناوي قبل وفاته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف أحد أصدقاء اليوتيوبر مصطفي الحفناوي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر 24 عامًا، آخر أمنية له قبل دخوله المستشفى بعد إصابته بشلل أدى إلى دخوله في غيبوبة لعدة أيام.
وقال الصديق المقرب من الحفناوي، من داخل المستشفى الجوي لـ«المصري اليوم»: «كان آخر حلم له هو دخول عالم التمثيل، حيث حلم بعمل فيلم مصري عالمي، وكان يتمنى أن يحصل على تدريب خاص بالتمثيل ويسافر إلى الخارج من أجل تقديم صورة لمصر مشرفة، واتخذ موقع يوتيوب سبيلا للحلم قبل أن يتوفي اليوم».
كان اليوتيوبر مصطفى الحفناوى، قد توفي الاثنين، بعد أزمة صحية تعرض لها، خلال الفترة الأخيرة.
كان العديد من النجوم والمدونين قد طالبوا بالدعاء له بالشفاء العاجل، بعد إصابته بنزيف في المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل في غيبوبة.
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