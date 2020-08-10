شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تعقد دورة لـ 45 معلمًا للعلوم والرياضيات بتقنية «التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز الخدمة العامة بكلية العلوم جامعة المنوفية دورة «إعداد معلمي العلوم والرياضيات باللغة الأنجليزية» بتقنيات التحول الرقمي، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وذلك في إطار استثمار المستحدث في التدريب العملي لمعلمين المدارس والإرتقاء بالتعليم وأساسيات التعلم.

وأوضح المركز انه تم تنفيذ الدورة للعام السابع على التوالي بتقنيات التحول الرقمي وتطبيق نظام التدريب الهجين في الدورات التدريبية مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية لـ 45 متدربًا ومتدربة، بمتوسط 25 متدرب «أون لاين»، وقد تم إضافة أساسيات التعلم عن بعد هذا العام لمواكبة ظروف جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، على أن تستمر الدورة لمدة 20 يوماً.