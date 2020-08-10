شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية والإشرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها اليوم لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الاشرافية، وهى المدير المالي والاداري بفرع الجامعة بالعبور، وامين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومدير أدارة الخدمات العامة بالادارة ،ومدير ادارة شؤون المقر، ومدير ادارة السكرتارية والمحفوظات

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

اكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس اللجنة ويتضمن ترتيب المتقدمين كلٌ حسب أليات التقييم ووفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة لشغل الوظائف المعلن عنها.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور اشرف شمس الدين رئيس هيئة المستشاريين القانونين بالجامعة، والدكتور هالة زايد عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وسامية عبدالحميد امين عام الجامعة ،ورفعت نان الامين المساعد للشئون الادارية ،وعبدالعزيز صيام مدير عام التنظيم والادارة بالجامعة

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