شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تعلن حالة الطوارىء لانطلاق مارثون انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لإنطلاق ماراثون إنتخابات الشيوخ 2020 الثلاثاء والاربعاء، حيث يتباري في الانتخابات بالمحافظة 60 مرشحا لحصد 6 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة بينهم 9 سيدات و6 مرشحين لإئتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري، و42 مرشحا مستقلا و4 مرشحين لحزب حماة الوطن، ومرشحين لحزب المؤتمر، ومرشح للوفد، ومرشحة لأبناء مصر، ومرشح للمصري الديمقراطي، ومرشح لحقوق الإنسان والمواطنة، وآخر للعربي للعدل والمساواة، وذلك بعد استبعاد 3 مرشحين بينهم مرشح لحزب الغد، بسبب عدم استكمال الأوراق الرسمية والتخلف عن التجنيد وتنازل مرشح آخر.

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم تجهيز 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرا انتخابيا، وتوفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وأدوات طبية ومطهرات باللجان، وبوابات للتعقيم على البوابات، مشيرا إلى أن عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر ب 3 مليون و255 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

وأهاب المحافظ بجموع المواطنين بالخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن آرائهم والمشاركة السياسية.

فيما أنهت مديرية الأمن بإشراف اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، تطبيق خطة أمنية محكمة، حيث تم تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة ونشر أفراد أمن سريين بمحيط اللجان لتأمين المواطنين خلال عملية التصويت.

وأنهت المحافظة تجهيز مقر اللجنه العليا لانتخابات الشيوخ باستاد بنها الرياضي، حيث تم تجهيز الاستاد إداريا وتوفير بوابات للتعقيم على البوابات الرئيسية والفرعية وتوفير مصدر كهرباء بديل في حالة انقطاع التيار وأجهزة التكييف.

ودشنت الأحزاب المشاركة في الإنتخابات والمرشحين بمختلف انتماءاتهم غرف عمليات لمتابعة الإنتخابات والحشد للناخبين، وكثف المرشحين من تواجد مندوبيهم داخل اللجان من خلال إعداد التوكيلات لهم والدفع بعدد من أنصارهم في محيط اللجان لتسهيل علميات الدخول والخروج من اللجان ومساعدة الناخبين في معرفة ارقامهم ولجانهم الفرعية

Advertisements