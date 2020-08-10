شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يزور بطل المقاومة الشعبية محمد مهران ويطمئن على حالته الصحية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بطل المقاومة الشعبية محمد مهران، بمنزلة للاطمئنان على حالته الصحية.

والبطل مجمد مهران من أبرز المشاركين في المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي على بورسعيد عام ٥٦، وسقط على يديه الكثيرون من جنود الاحتلال، وقامت القوات البريطانية باقتلاع عينيه أثناء تعذيبه خلال بعد وقوعه في الأسر لرفضه الإدلاء لهم بأي معلومات، وخلده التاريخ، لما قدمه من بطولات وفداء لتحرير الأراضي المصرية من الإحتلال.

وأشار اللواء عادل الغضبان أن البطل محمد مهران يحظى بمكانة خاصة في قلوب أهالي بورسعيد وبطولاته وتضحياته من أجل الوطن سوف يحفظها التاريخ على مر العصور والأجيال، وسيظل مبعث فخر للأجيال القادمة.



وأضاف المحافظ، أن قراره الصادر بتسمية مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد باسم البطل هو أقل شيء يمكن تقديمه له عرفانا وتقديرا بدورة البطولي والفدائي.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن البطل مهران ستظل بطولاته عالقة في الأذهان على مر الأجيال، هو ومعه الكثير من الرموز البورسعيديه الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في سجل البطولة والوفاء.

Advertisements